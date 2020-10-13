Украинская молодежка потерпела минимальное поражение от сверстников из Северной Ирландии на выезде в рамках квалификации к чемпионату Европы. Отчет поединка читайте на "Футбол 24".

"Сине-желтые" прибыли на Изумрудный остров в статусе фаворита, однако хозяева с первых минут продемонстрировали, что легко подопечным Руслана Ротаня не будет. Уже в дебюте североирландцы Тоал и Бансал-Макнолти заставили Трубина поработать на линии ворот. Далее "Зелено-белая армия" еще несколько раз побеспокоила вратаря Шахтера со стандартов.

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Украинцы "проснулись" ближе к середине тайма. Самым активным в эти минуты был Бондаренко, несколько раз оказывшись в центре внимания при выполнении штрафных. В такой ситуации хозяева немного сбросили обороты, и игра перешла в более спокойное русло. Новый всплеск активности от команд случился уже перед перерывом. Сначала Меррон не попал в ворота, а дальше напомнил о себе Булеца (его выстрел со штрафного заблокировал защитник).

В свою очередь старт второй половины снова был за североирландцами. Меррон, Гэлбрейт, Тоал поочередно нагнетали ситуацию у ворот украинцев, но каждый раз хозяевам не хватало последнего удара. В конце концов, оборона Украины U-21 дала сбой на 61-й минуте: после стандарта Браун не смог пробить, зато Пол О'Нил исполнил настоящий шедевр, забив в девятку ударом через себя – 1:0!

После пропущенного мяча Ротань бросил в бой всех звезд со скамейки запасных – Назаренко, Русина, Чеха и, впоследствии, Леднева. Однако, одного желания отыграться от "сине-желтых" было мало, чтобы хотя бы сравнять счет. Украинцы порой откровенно нервничали и собрали целый набор желтых карточек. А полумоменты у ворот Хазарда создавали разве что после стандартов.

Как следствие, неожиданное выездное поражение, поставившее окончательный крест на мечтах о молодежном чемпионате Европы-2021. Команды Дании и Румынии уже недосягаемы для украинцев, потому ноябрьские матчи против сверстников из Мальты и той же Северной Ирландии превращаются в битвы за престиж.

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