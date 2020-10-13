Северная Ирландия U-21 – Украина U-21: онлайн-трансляция матча квалификации к Евро-2021
В графстве Антрим сборная Северной Ирландии U-21 примет сверстников из Украины в рамках отбора к чемпионату Европы-2021. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости.
Матч Северная Ирландия U-21 – Украина U-21 начнется в 20:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка в Баллимине.
Северная Ирландия U-21 – Украина U-21: анонс матча отбора к Евро-2021
Стартовые составы команд:
Северная Ирландия U-21: Хазард – Меррон, Тоал, Браун – Керр, Данвуди, Гэлбрейт, Бойд-Мюнс, Амос – Бансал-Макнолти, О'Нил
Запасные: Гартсайд, Ларкин, Доннелли, Бернс, Дж. Скотт, Балмер, Маккирнен, Бонис, Э. Скотт
Украина U-21: Трубин – Скорко, Попов, Сирота, Дубинчак – Батагов, Булеца, Бондаренко – Цитаишвили, Сикан, Топалов
Запасные: Нещерет, Бражко, Леднев, Русин, Назаренко, Шевцов, Чех
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