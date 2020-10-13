Українська молодіжка зазнала мінімальної поразки від ровесників із Північної Ірландії на виїзді в рамках кваліфікації до чемпіонату Європи. Звіт поєдинку читайте на "Футбол 24".

"Синьо-жовті" прибули на Смарагдовий острів у статусі фаворита, проте господарі з перших хвилин продемонстрували – легко підопічним Руслана Ротаня не буде. Уже в дебюті північноірландці Тоал та Бансал-Макнолті змусили Трубіна попрацювати на лінії воріт. Далі "Зелено-біла армія" ще кілька разів потурбувала кіпера Шахтаря зі стандартів.

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Українці "прокинулися" ближче до середини тайму. Найактивнішим у ці хвилини був Бондаренко, який кілька разів опинявся в центрі уваги при виконанні штрафних. За такої ситуації господарі трохи скинули оберти, і гра перейшла в спокійніше русло. Новий сплеск активності від команд трапився вже перед перервою. Спочатку Меррон не влучив у ворота, а далі нагадав про себе Булеца (його постріл зі штрафного заблокував оборонець).

Натомість старт другої половини знову був за північноірландцями. Меррон, Гелбрейт, Тоал почергово нагнітали ситуацію біля воріт українців, але щоразу господарям бракувало останнього удару. Зрештою, оборона України U-21 дала збій на 61-й хвилині: після стандарту Браун не зміг пробити, зате Пол О'Ніл виконав справжній шедевр, забивши в дев'ятку ударом через себе – 1:0!

Після пропущеного м'яча Ротань кинув у бій усіх зірок із лави запасних – Назаренка, Русина, Чеха та згодом Лєднєва. Проте, одного бажання відігратися від "синьо-жовтих" було замало, аби бодай зрівняти рахунок. Українці часом відверто нервували та зібрали цілий набір жовтих карток. А напівмоменти біля володінь Хазарда створювали хіба після стандартів.

Як наслідок, несподівана виїзна поразка, що поставила остаточний хрест на мріях про молодіжний чемпіонат Європи-2021. Команди Данії та Румунії вже недосяжні для українців, тому листопадові матчі проти ровесників із Мальти та тієї ж Північної Ірландії перетворюються на битви за престиж.

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