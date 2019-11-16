Нидерланды квалифицировались на Евро-2020, расписав выездную ничью с Северной Ирландией

В рамках матча отбора к Евро-2020 между сборными Северной Ирландии и Нидерландов голов забито так и не было, однако и этого оказалось достаточно для успешного прорыва "оранье" в финальную часть турнира.

Северная Ирландия находилась в трудном положении, отставая от второго места на два очка. Эту позицию занимали Нидерланды, которые в следующем туре встретятся с Эстонией, в то время как островитянам придётся выдержать ещё и матч в Германии. Таким образом, подопечным Мартина О'Нила для сохранности хотя бы теоретических шансов на выход из группы сегодня была нужна только победа – равенство по очкам оставило бы "оранье" в зоне прорыва на Евро-2020.

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Хозяева начали поединок довольно активно, едва не шокировав голландцев уже на 4-й минуте: Корри Эванс налетел на Силессена и выбил мяч из-под его ног, однако отскок оказался неудачным – ирландцы заработали только угловой. Подача с него завершилась неважным замыканием в исполнении Джонни Эванса, но уже через несколько секунд очередной кросс "зелёных" ударом головой завершил Мадженнис – мяч пролетел рядом с дальней штангой. Кроме того, на 7-й минуте мог отличиться Сэвилл, который поймал вынос Силессена, однако он пробил в защитника.

Нидерланды не могли так долго терпеть агрессию хозяев, едва не забив на 10-й минуте после комбинации, которая завершилась передачей Бергейса на линию вратарской под удар Промесу – Квинси попал в перекладину! На 16-й простеньким ударом в касание проверил бдительность голкипера Бабел, а на 17-й Промес попытался закрутить мяч с угла штрафной под дальнюю штангу – "круглый" пролетел в сантиметрах от каркаса ворот! В конце концов, на 22-й минуте ван Дейк и ван де Беек разогнали контратаку, которую выстрелом с левого края штрафной завершил Бабел – Пикок-Фарелл парировал, а лайнсмен ещё и заметил у Райана офсайд.

К середине первого тайма казалось, что Нидерланды уже закрепили своё преимущество над Северной Ирландией. Так, на 29-й минуте произошёл очередной опасный удар по воротам хозяев (Бабел пробил мимо правого угла), однако уже на 30-й хозяева неожиданно заработали пенальти – Сэвилл в касание метров с шести замкнул подачу Макнейра, а Велтман заблокировал выстрел рукой. Рефери указал на "отметку", Дэвис подошел к мячу – и пробил значительно выше ворот! За это "оранье" едва не наказали соперника голом Блинда, который красиво стрелял с линии штрафной, но запустил мяч над перекладиной.

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На этом опасные моменты в первом тайме завершились. С интересных эпизодов последних 10 минут можно отметить разве что замену де Рона на Проппера – у Мартена точно не было травмы, так что это было тактическое решения Роналда Кумана. После этого Нидерланды захватили контроль над мячом, однако игру не обостряли. На перерыв команды ушли при счёте 5:5 по ударам и 0:0 по голам.

Сразу после перерыва северные ирландцы провели атаку через левый фланг, завершив ее кроссом и ударом головой выше ворот. На этом моменты хозяев в последующие 25 минут завершились, но и Нидерланды особенно темп не поднимали. Гости держали мяч и провели несколько опасных подходов к штрафной, но за вышеупомянутый период забить могли лишь раз – Бабел головой замыкал подачу с правого фланга, однако Пикок-Фарелл парировал. В общем, было заметно, что "оранье" никуда не спешат.

В середине второго тайма Нидерланды продолжали медленно и без особого сопротивления раскатывать мяч по всей площади поля, а из опасных моментов можно вспомнить только срезку Кэткарта по собственным воротам (Крейг немного не попал в них) и слабый удар ван де Бека головой под перекладину (Пикок-Фарелл спокойно поймал мяч). Куман попытался усилить активность в атаке, выпустив на поле Люка де Йонга, однако темп и уровень остроты на 70-х минутах не повысились. Все, что создали гости за этот период – это дальний удар Фрэнки де Йонга на верхние ряды трибун.

На 80-х минутах ситуация кардинально не изменилась, хотя ирландцы заиграли немного активнее. В частности, хозяева провели ряд угловых и кроссов, однако ни один из них ударом не завершился. К конце концов, гости спокойно довели матч до нулевой ничьей.

Таким образом, сборная Нидерландов набрала очков и забронировала себе выход на Евро-2020. Северная Ирландия осталась с 13 зачётными баллами в активе при двух поражениях голландцам в очных встречах и худшей разнице мячей. Таким образом, даже при равенстве по набранным пунктам после последнего тура догнать "оранье" островитяне уже не смогут.

Фото: twitter.com/NorthernIreland; David Klein/Reuters; KNVB Media

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