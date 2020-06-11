Сетьен сравнил Месси с легендой НБА

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен увлекается карьерой легендарного баскетболиста Майкла Джордана.

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Что касается Месси и Джордана, то они, безусловно, похожи в своем желании побеждать. Все сильные спортсмены знают, что способны побеждать, а для этого им нужно подгонять себя", – сказал Сетьен для Sport.es.

В нынешнем сезоне Ла Лиги форвард Барселоны провел 22 матча, в которых отметился 19-ю голами и 12-ю ассистами.

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