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Сетьен сравнил Месси с легендой НБА

06:00 33 Читати українською
Сетьен сравнил Месси с легендой НБА
Лионель Месси и Майкл Джордан / Фотоколлаж House Of Bounce

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен увлекается карьерой легендарного баскетболиста Майкла Джордана.

"Мне было интересно смотреть документальный фильм о Джордане "Последний танец".

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Что касается Месси и Джордана, то они, безусловно, похожи в своем желании побеждать. Все сильные спортсмены знают, что способны побеждать, а для этого им нужно подгонять себя", – сказал Сетьен для Sport.es.

В нынешнем сезоне Ла Лиги форвард Барселоны провел 22 матча, в которых отметился 19-ю голами и 12-ю ассистами.

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Испания Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона Кике Сетьен Кике Сетьен НБА
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