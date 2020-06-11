Сетьєн порівняв Мессі з легендою НБА

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн захоплюється кар'єрою легендарного баскетболіста Майкла Джордана.

"Мені було цікаво дивитися документальний фільм про Джордана "Останній танець".

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Що стосується Мессі і Джордана, то вони, безумовно, схожі в своєму бажанні перемагати. Всі сильні спортсмени знають, що здатні перемагати, а для цього їм потрібно підганяти себе", – сказав Сетьен для Sport.es.

У нинішньому сезоні Ла Ліги форвард Барселони провів 22 матчі, в яких відзначився 19-ма голами та 12-ма асистами.

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