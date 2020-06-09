toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ДИНАМО КИЕВ - АЛЕКСАНДРИЯ АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Снейдер спрогнозировал нового лидера Барселоны после эпохи Месси

14:53 31 Читати українською
Снейдер спрогнозировал нового лидера Барселоны после эпохи Месси
Фрэнки де Йонг и Лионель Месси / Фото ФК Барселона

Легендарный полузащитник Уэсли Снейдер отметил роль нидерландских игроков в каталонском клубе.

"Нидерланды и Барселона всегда прекрасно подходили друг другу. Де Йонг сделал самый лучший выбор, потому что понимал, что его футбол идеально подходит для Испании и Барселоны.

Снейдер дважды оставил в дураках игроков Динамо – УЕФА поздравил легенду Интера с днем рождения эффектным видео

Де Лигт решил иначе, выбрал Ювентус, но Фрэнки принял идеальное решение для своей жизни. Де Йонг смотрит в будущее.

Он поступил правильно, выбрав Барселону. Когда Месси завершит карьеру, Фрэнки станет еще большим лидером", – цитирует Снейдера The Daily Mail.

Напомним, 23-летний де Йонг летом 2019-го перебрался в Барсу из Аякса за 75 млн евро.

Барселона проводить великий розпродаж: на двері вказали 3-м лідерам – гарячі цінники і нова суперціль

blog_ava
Беседин: Динамо платит мне зарплату, поэтому могу себе позволить арендовать поле
06:30
278
Теги
Барселона Барселона Испания Нидерланды Фрэнки де Йонг Фрэнки де Йонг Уэсли Снейдер Уэсли Снейдер Лионель Месси Лионель Месси
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
33
мин
Саарбрюкен
21:45
Байер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук