Снейдер спрогнозировал нового лидера Барселоны после эпохи Месси

Легендарный полузащитник Уэсли Снейдер отметил роль нидерландских игроков в каталонском клубе.

"Нидерланды и Барселона всегда прекрасно подходили друг другу. Де Йонг сделал самый лучший выбор, потому что понимал, что его футбол идеально подходит для Испании и Барселоны.

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Де Лигт решил иначе, выбрал Ювентус, но Фрэнки принял идеальное решение для своей жизни. Де Йонг смотрит в будущее.

Он поступил правильно, выбрав Барселону. Когда Месси завершит карьеру, Фрэнки станет еще большим лидером", – цитирует Снейдера The Daily Mail.

Напомним, 23-летний де Йонг летом 2019-го перебрался в Барсу из Аякса за 75 млн евро.

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