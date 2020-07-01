Паненка Месси и изысканный автогол Косты в видеообзоре матча Барселона – Атлетико – 2:2

Атлетико расписал ничью с Барселоной в 33 туре испанской Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Барселона – Атлетико на Футбол 24.

Начало поединка стал настоящей катастрофой для форварда мадридцев Диего Косты. Сначала он роскошно замкнул подачу углового в собственные ворота, а затем не реализовал пенальти за фол Видаля против Карраско. Спас арбитр, который увидел выход тер Штегена с линии ворот и дал Саулю перебить "точку" – на этот раз удачно.

Барселона сыграла вничью с Атлетико: приговор для Сетьена, надежда на Пуча, рекордный гол и слабенький матч Месси

Второй тайм превратился в обмен голов с пенальти. Месси эффектной паненкой оформил свой 700 мяч в карьере. Неутомимый Карраско снова прорвался в штрафную и был сбит соперником. Сауль не ошибся – 2:2.