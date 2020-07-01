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Паненка Месси и изысканный автогол Косты в видеообзоре матча Барселона – Атлетико – 2:2

1 июля 08:27 - Читати українською
Паненка Месси и изысканный автогол Косты в видеообзоре матча Барселона – Атлетико – 2:2
Барселона – Атлетико – 2:2 – видео голов и обзор матча

Атлетико расписал ничью с Барселоной в 33 туре испанской Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Барселона – Атлетико на Футбол 24.

12’ Диего Коста
50’ Лионель Месси
 
Маркос Льоренте 19’
Сауль Ньигес 62’
12’ Диего Коста
19’ Маркос Льоренте
50’ Лионель Месси
62’ Сауль Ньигес

Начало поединка стал настоящей катастрофой для форварда мадридцев Диего Косты. Сначала он роскошно замкнул подачу углового в собственные ворота, а затем не реализовал пенальти за фол Видаля против Карраско. Спас арбитр, который увидел выход тер Штегена с линии ворот и дал Саулю перебить "точку" – на этот раз удачно.

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Второй тайм превратился в обмен голов с пенальти. Месси эффектной паненкой оформил свой 700 мяч в карьере. Неутомимый Карраско снова прорвался в штрафную и был сбит соперником. Сауль не ошибся – 2:2.

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Теги
Барселона Барселона Испания Лионель Лионель Месси Видеоновости Атлетико Атлетико Барселона - Атлетико Диего Диего Коста
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