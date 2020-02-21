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Сетьен оценил шансы Брейтуэйта на дебют за Барселону спустя два дня после трансфера

19:44 54 Читати українською
Сетьен оценил шансы Брейтуэйта на дебют за Барселону спустя два дня после трансфера
Мартин Брейтуэйт / AS

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен прокомментировал форму Мартина Брейтуэйта и поделился мыслями относительно возможного дебюта датчанина в матче 25-го тура Ла Лиги против Эйбара.

 

"У Мартина способность быстро адаптироваться к потребностям команды. Он может выйти на поле уже завтра. Конечно, однажды мы увидим его и в основе, но пока это преждевременно.

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Брейтуэйт пришел в идеальной форме, в этом нет сомнений. Но есть много вещей и понятий, которые мы должны ему объяснить в нашей игре. Я уверен, что Мартин поможет Барселоне, у него большое желание и надежды", – приводит слова Сетьена Mundo Deportivo.

Напомним, Барселона приобрела Брейтуэйта в экстренном порядке в связи с травмами Луиса Суареса и Усмана Дембеле. Сумма трансфера составила 18 млн евро, а контракт рассчитан до лета 2024 года.

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