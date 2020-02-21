Брейтуэйт публично сконфузился во время презентации в Барселоне – форвард не смог выполнить трюк с мячом

Новичок "блаугранас" Мартин Брейтуэйт не справился с эмоциями на своей презентации.

Экс-форвард Леганеса Мартин Брейтуэйт, который вчера стал полноценным игроком каталонской Барселоны, сконфузился во время своей презентации в качестве новичка клуба.

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Новоиспеченному нападающему "блаугранас" не удалось продемонстрировать технику владения мячом. В частности, Брейтуэйт безуспешно пытался удержать мяч на голове, после чего попытался пятой поднять его в воздух, но также не смог выполнить этот трюк.

Напомним, контракт с нападающим был заключен до лета 2024 года. "Блаугранас" выплатили "пепинерос" клаусулу в размере 18 млн евро. Датчанин был приобретен в экстренном порядке в связи с травмами Луиса Суареса и Усмана Дембеле – руководители Ла Лиги позволили Барселоне в течение 15 дней приобрести нового нападающего, при условии, что это будет игрок, выступающий в чемпионате Испании.

К слову, Брейтуэйт был лучшим бомбардиром Леганеса в сезоне 2019/20 – в 27 матчах он забил восемь голов и отдал один ассист. Однако, многие специалисты ставят под сомнение его возможность заиграть именно в Барселоне и подобные видео лишь усиливают такие мысли.

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