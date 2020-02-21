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Сетьєн оцінив шанси Брейтвейта на дебют за Барселону через два дні після трансферу

19:40 374 Читать на русском
Сетьєн оцінив шанси Брейтвейта на дебют за Барселону через два дні після трансферу
Мартін Брейтвейт / AS

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн прокоментував форму Мартіна Брейтвейта та поділився думками щодо ймовірного дебюту данця в матчі 25-го туру Ла Ліги проти Ейбара.

 

"У Мартіна здатність швидко адаптуватися до потреб команди. Він може вийти на поле вже завтра. Звичайно, одного разу ми побачимо його і в основі, але поки це передчасно.

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Брейтвейт прийшов в ідеальній формі, в цьому немає сумнівів. Але є багато речей і понять, які ми повинні йому пояснити в нашій грі. Я впевнений, що Мартін допоможе Барселоні, у нього велике бажання і надії", – наводить слова Сетьєна Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Барселона придбала Брейтвейта в екстреному порядку у зв'язку з травмами Луїса Суареса і Усмана Дембеле. Сума трансферу склала 18 млн євро, а контракт розрахований до літа 2024 року.

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