Сетьен объяснил, почему Гризманн получает в Барселоне мало игрового времени

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен прокомментировал разговоры о игровом времени нападающего "сине-гранатовых" Антуана Гризманна.

"Обменялся с Гризманном несколькими словами. Он выдающийся профессионал и отличный парень. Вся эта ситуация не повлияет на него, он очень позитивный. Мы на 100% можем рассчитывать на него. Гризманн – отличный футболист, он важен для команды.

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Я говорил об иерархии, но не утверждал, что она непреклонна. Когда играет Антуан, меня начинают спрашивать о Фати, и наоборот. Все играть не могут. Я не капризный, учитываю иерархию, но в таком клубе, как Барселона, не все получают игровое время", – цитирует Сетьена As.

Напомним, в матче против Атлетико (2:2) Гризманн вышел на поле лишь на 90-й минуте встречи, после чего наставника Барселоны раскритиковал отец футболиста.

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