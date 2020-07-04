toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Сетьен объяснил, почему Гризманн получает в Барселоне мало игрового времени

4 июля 18:57 - Читати українською
Сетьен объяснил, почему Гризманн получает в Барселоне мало игрового времени
Антуан Гризманн / фото: Барселона

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен прокомментировал разговоры о игровом времени нападающего "сине-гранатовых" Антуана Гризманна.

"Обменялся с Гризманном несколькими словами. Он выдающийся профессионал и отличный парень. Вся эта ситуация не повлияет на него, он очень позитивный. Мы на 100% можем рассчитывать на него. Гризманн – отличный футболист, он важен для команды.

"Вы – просто пассажир": отец Гризманна публично унизил Сетьена

Я говорил об иерархии, но не утверждал, что она непреклонна. Когда играет Антуан, меня начинают спрашивать о Фати, и наоборот. Все играть не могут. Я не капризный, учитываю иерархию, но в таком клубе, как Барселона, не все получают игровое время", – цитирует Сетьена As.

Напомним, в матче против Атлетико (2:2) Гризманн вышел на поле лишь на 90-й минуте встречи, после чего наставника Барселоны раскритиковал отец футболиста.

Барселона витратила на трансфери 1 мільярд євро, але провалилась – як почалась війна всіх проти всіх

blog_ava
Динамо – Шахтер: Instat определил лучшего игрока поединка
08:54
667
Теги
Испания Антуан Антуан Гризманн Барселона Барселона Кике Кике Сетьен
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
6
мин
Бернли
14:00
Шеффилд Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук