Сетьєн пояснив, чому Грізманн отримує в Барселоні мало ігрового часу

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн прокоментував розмови щодо ігрового часу нападника "синьо-гранатових" Антуана Грізманна.

"Обмінявся з Грізманном кількома словами. Він видатний професіонал і чудовий хлопець. Вся ця ситуація не вплине на нього, він дуже позитивний. Ми на 100% можемо розраховувати на нього. Грізманн – відмінний футболіст, він важливий для команди.

"Ви – просто пасажир": батько Грізманна публічно принизив Сетьєна

Я говорив про ієрархію, але не стверджував, що вона непохитна. Коли грає Антуан, мене починають питати про Фаті, і навпаки. Всі грати не можуть. Я не примхливий, враховую ієрархію, але в такому клубі, як Барселона, не всі отримують ігровий час", – цитує Сетьєна As.

Нагадаємо, в матчі проти Атлетіко (2:2) Грізманн вийшов на поле лише на 90-й хвилині зустрічі, після чого наставника Барселони розкритикував батько футболіста.

Барселона витратила на трансфери 1 мільярд євро, але провалилась – як почалась війна всіх проти всіх