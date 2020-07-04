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Сетьєн пояснив, чому Грізманн отримує в Барселоні мало ігрового часу

4 липня 18:57 - Читать на русском
Сетьєн пояснив, чому Грізманн отримує в Барселоні мало ігрового часу
Антуан Грізманн / фото: ФК Барселона

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн прокоментував розмови щодо ігрового часу нападника "синьо-гранатових" Антуана Грізманна.

"Обмінявся з Грізманном кількома словами. Він видатний професіонал і чудовий хлопець. Вся ця ситуація не вплине на нього, він дуже позитивний. Ми на 100% можемо розраховувати на нього. Грізманн – відмінний футболіст, він важливий для команди.

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Я говорив про ієрархію, але не стверджував, що вона непохитна. Коли грає Антуан, мене починають питати про Фаті, і навпаки. Всі грати не можуть. Я не примхливий, враховую ієрархію, але в такому клубі, як Барселона, не всі отримують ігровий час", – цитує Сетьєна As.

Нагадаємо, в матчі проти Атлетіко (2:2) Грізманн вийшов на поле лише на 90-й хвилині зустрічі, після чого наставника Барселони розкритикував батько футболіста.

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Іспанія Антуан Антуан Грізманн Барселона Барселона Кіке Кіке Сетьєн
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