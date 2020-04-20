Сетьен не знал, что Месси может разорвать контракт с Барселоной

Наставник Барселоны Кике Сетьен удивился, что лучший из его футболистов имеет возможность покинуть клуб.

"Я только недавно узнал, что Месси может разорвать контракт с Барселоной. Но ладно вам, я уверен, что он останется.

Если бы Месси не верил, что в Барселоне строится успешный проект, видимо, он бы ушел из клуба. Однако Барса всегда стремится побеждать во всех турнирах", – сказал Кике Сетьен в интервью Onda Cero, когда у него спросили о будущем Лионеля.

Отметим, что аргентинец может сам решать, когда покинуть Барселону – в его контракте (действует до лета 2021 года) есть особый пункт, который позволяет в конце каждого сезона расторгнуть соглашение.

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