Бывший наставник "блаугранас" Кике Сетьен решил закрыть все вопросы с каталонским клубом с помощью фемиды.

62-летний специалист хочет отсудить у Барселоны около 14 млн евро, сообщает CCMA. Примерно такая сумма ему предусматривалась за прошлый и нынешний сезоны по контракту.

Сетьен из-за Барселоны отказался от тренерской карьеры

В августе 2020-го Кике уволили после поражения от Баварии (2:8) без выплаты компенсации и с довольно нетипичным аргументом – "отсутствие авторитета". Отмечается, что этот повод был придуман Барселоной, чтобы как можно скорее разорвать отношения, сэкономить время и не платить ничего тренеру.

Напомним, Кике Сетьен работал в столице Каталонии в январе-августе 2020 года, где во главе клуба провел 25 матчей.

Влаштував бойкот, вимагав відставки тренера, підставив партнера: ще 3 випадки, коли Мессі казився через заміну