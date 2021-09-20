62-річний фахівець хоче відсудити у Барселони близько 14 мільйонів євро, повідомляє CCMA. Приблизно така сума йому передбачалась за минулий і нинішній сезони по контракту.

Сетьєн через Барселону відмовився від тренерської кар'єри

У серпня 2020-го Кіке звільнили після поразки від Баварії (2:8) у Лізі чемпіонів без виплати компенсації та з досить нетиповим аргументом – "відсутність авторитету". Зазначається, що цей привід був вигаданий Барселоною, щоб якомога швидше розірвати відносини, заощадити час і не платити нічого тренеру.

Нагадаємо, Кіке Сетьєн працював у столиці Каталонії протягом січня-серпня 2020 року, де на чолі клубу провів 25 матчів.

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