"Я никогда не видел такой раздевалки ни в национальной сборной, ни в клубе. Это было что-то и у меня это вызвало шок. Есть немало вещей, которые вы не можете контролировать. Вы оказываетесь в раздевалке, в которой нет счастья. То, что я увидел там, не видел за сорок лет, занимался футболом.

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Задолженность? После выборов на пост президента я дал им месяц, позвонил Карлосу Навалу, чтобы сказать Лапорте, что я хочу с ним поговорить. На следующий день мне позвонил вице-президент и я сказал ему, что если они хотят вступить в переговоры еще до суда, то я готов договориться не только о деньгах, но и о сроках. Он меня пытался убедить простить долг. Я сказал "нет". Он был хорошим в разговоре со мной и после четырех разговоров за месяц сказал: "Ладно, я объявлю свое предложение завтра. До сих пор не было ничего слышно. Два месяца промелькнуло".

Футбол, которым я жил последние годы, – это не тот футбол, который мне нравится. Мне всегда нравилось играть в футбол. Правда, я никогда не думал, что буду тренером. Сейчас я не вижу себя тренером, я потерял всякий интерес", – цитирует Сетьена Marca со ссылкой на Jot Down.

Напомним, Кике возглавлял "блаугранас" с января по август 2020 года, но ни одного трофея за этот период не завоевал. Уже почти год испанский специалист не занимает никакой тренерской должности.

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