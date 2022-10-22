У представителей телепула еще остаются призрачные шансы на прибыль от показа своих матчей.

Setanta Sports продолжит транслировать матчи УПЛ, несмотря на принятие закона Украины "О физической культуре и спорте", который поставил крест на создании единого телепула, сообщает "ТаТоТаке".

Setanta пролила свет на планы по трансляциям матчей УПЛ

Однако грузино-ирландская компания изменит условия сотрудничества. Теперь Setanta будет оплачивать только продакшн. 3,2 млн долларов за сезон-2022/23, о которых говорилось ранее, больше не актуальны. Соответственно и 94 тысячи долларов ни один из клубов не получит.

Команды смогут рассчитывать на прибыль только в одном случае – если в конце сезона суммарные доходы компании от трансляции матчей УПЛ и дистрибуции прав на зарубежный рынок превысят расходы. Тогда прибыль будет разделена между 11 клубами, вошедшими в телепул.

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