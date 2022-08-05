"Наша позиция по поводу единого телепула близка к позиции президента Руха Григория Козловского? Да, мы тоже готовы бесплатно передать права, не зарабатывая на этом ни копейки, чтобы люди имели доступ. Рух – единственный, кто проголосовал против, а Динамо, Заря и СК Днепр-1 воздержались... Это неправильная информация. Воздержался только Черноморец. А Динамо, Рух, Заря, СК Днепр-1 фактически были против. Это не значит, что мы против единого телепула, но предложение Setanta нужно доработать.

Суркис поддержал инициативу о бесплатных трансляциях УПЛ – оригинальная причина отказа от предложений Setanta и Megogo

Они предлагают поделить поровну деньги между командами. А где спортивный принцип? Зачем тогда бороться за первое место? Я считаю, что это не правильно. Если команда борется за призовые места, то она должна получать больше. Даже ТК "Футбол" предлагал некую формулу распределения средств в зависимости от места.

Реально ли найти договоренность между клубами, УПЛ и транслятором? Все реально, нужно садиться и разговаривать, искать компромиссы. В течение двух недель мы снова соберемся, к этому времени Setanta должна доработать свое предложение. Мы свои замечания высказали, пусть думают.

Чем аргументируют свою позицию клубы, поддержавшие предложение Setanta? Давайте говорить честно. Большинство наших клубов отлично чувствуют себя, когда дают какие-то деньги и ничего не нужно делать. К тому же у них не настолько много болельщиков, как у Динамо, чтобы о них думать", – поделился Мохник в интервью Fanday.

"До гри з Динамо суддя казав: "Не дай Боже когось травмуєте": бомбардир Прикарпаття – про росіян і справжніх західняків