Питання створення єдиного телепулу УПЛ як ніколи на часі. Серед претендентів, які хотіли транслювати матчі чемпіонату України, залишився лише один гравець – Setanta Sport. Однак пропозиція, яку платформа зробила клубам, влаштовує не всіх – частина представників УПЛ готова відмовитись від грошей заради уболівальників і транслювати свої поєдинки безкоштовно.

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Як наслідок, Setanta розглядає компромісний варіант, згідно з яким буде створений окремий пакет УПЛ. Він коштуватиме 35 гривень. Ймовірно, йдеться про місячну плату, сказав Бурбас у програмі "ЧИСТИЙ ПІДКАСТ".

Нагадаємо, раніше Setаnta Sports запропонувала за право на трансляцію 3,2 млн доларів за перший рік. Приблизно 2/3 від цієї суми вартує продакшн. Підписка коштуватиме близько 100 гривень. Клуби ж отримають приблизно по 60 тисяч доларів. На онлайн-нараді, яка відбулась днями, більшість представників УПЛ проголосували "За". "Утримались" Динамо, СК Дніпро-1, Зоря та Рух, які взяли час на роздуми. Остаточне рішення має бути прийняте наступного тижня.

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