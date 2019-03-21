Setantа не принимает участие в тендере на показ УПЛ, – СМИ

Телекомпания Setantа, вероятно, не будет транслировать поединки УПЛ.

Ирландский телеканал не подал заявку на участие в тендере на покупку прав на следующее сезоны чемпионата Украины, об этом информирует Sportarena.

УПЛ хочет получить 15 млн долларов за телеправа – каналы могут сорвать тендер, – ТаТоТаке

Кроме того, телеканалы "Футбол 1/2" и "2+2" также могут не подать свои заявки на участие в тендере, а заключить контракты сразу с клубами. Это может привести к тому, что домашние матчи некоторых команд вообще не будут транслироваться.

Напомним, 12 марта УПЛ объявила о начале тендера на продажу медиа-прав. Заявки будут приниматься до 5 апреля включительно.