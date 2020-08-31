Серія А затвердила дату початку сезону 2020/21 – жодних поступок клуби не отримали
Рада директорів Серії А провела повторне засідання, на якому визначились терміни проведення наступного сезону.
Попереднє рішення залишилося незмінним – італійський чемпіонат стартує 19-20 вересня, інформує сайт Серії А.
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У низці команд були виявлені гравці з коронавірусом, що заважає повноцінній підготовці до нової кампанії. Обговорювалася імовірність перенесення першого туру на тиждень, але від такого варіанту відмовилися. Повний календар змагань опублікують 2 вересня.
Нагадаємо, найближчі два тижні гравці перебуватимуть у таборах своїх національних збірних.
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