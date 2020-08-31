Попереднє рішення залишилося незмінним – італійський чемпіонат стартує 19-20 вересня, інформує сайт Серії А.

Збірна Італії презентувала нову домашню форму – класичний синій з новим орнаментом епохи Ренесансу

У низці команд були виявлені гравці з коронавірусом, що заважає повноцінній підготовці до нової кампанії. Обговорювалася імовірність перенесення першого туру на тиждень, але від такого варіанту відмовилися. Повний календар змагань опублікують 2 вересня.

Нагадаємо, найближчі два тижні гравці перебуватимуть у таборах своїх національних збірних.

Маліновський, Роналду і Златан змусили Серію А знову сяяти – найголовніше про минулий сезон кальчо