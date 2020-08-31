Сборная Италии одной из первых показала свою обновленную экипировку.

Фотографии новой формы опубликованы на официальном сайте "скуадры адзурры".

Ювентус презентовал неожиданный комплект формы на новый сезон

Итальянцы не изменили своему привычному синему цвету, но на футболке появился интересный орнамент. Таким образом дизайнеры напомнили об эпохе Ренессанса, которая считается одной из лучших и самых продуктивных в истории Апеннинского полуострова.

Новую форму Италии можно будет увидеть уже в стартовых матчах Лиги наций – команда Манчини встретится с Боснией и Герцеговиной (3 сентября) и Нидерландами (7 сентября).

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