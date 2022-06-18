"Наша Серия А стала Серией В по сравнению с другими ведущими европейскими лигами. Все они более или менее обогнали нас за последние 20 лет. Результат заключается в том, что продукт, который мы предлагаем, не замечательный, без Месси и Мбаппе, просто потому, что мы не можем себе позволить. Если будем продолжать так – продолжим удаляться от футбольной элиты.

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Мы должны представить продукт, который нравится людям. Футбол – это спорт, но это тоже зрелище. Зрелище, для которого нужен хороший хорошо освещенный стадион, всегда переполненный болельщиками, современный, не слишком большой, не слишком малый.

Строительство инфраструктуры в Италии – серьезная проблема. Для этого нужен местный референдум, который продлится год. Понимаете, в чем проблема? Вы знаете все согласования, договоренности и даже местный референдум. Но с точки зрения расположения Сан-Сиро, я очень оптимистично сконфигурирован.

Матч должен состоять из большого количества игрового времени и небольших перерывов. В феврале Милан – Удинезе длился 48 минут 38 секунд фактического времени матча с 97 общих минут. Это скучно. Судьи должны играть свою роль", – приводит слова Скарони Football-Italia з посиланням на Il Foglio.

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