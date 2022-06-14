Милан завершает трансфер защитника сборной Италии за смехотворную сумму
10:17 - Читати українською
Защитник Милана Алессандро Флоренци останется в составе "россонери" и в следующем сезоне.
Милан завершает переговоры с Ромой насчет выкупа Флоренци, который провел прошлый сезон в составе "россонери", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
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Трансфер обойдется чемпиону Италии в смешные 3 млн евро за опытного защитника. О соглашении официально сообщат в ближайшее время.
Добавим, что Флоренци отыграл сезон 2021/22 в составе Милана, проведя 30 матчей и отличившись 2 гола.
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