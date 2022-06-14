Защитник Милана Алессандро Флоренци останется в составе "россонери" и в следующем сезоне.

Милан завершает переговоры с Ромой насчет выкупа Флоренци, который провел прошлый сезон в составе "россонери", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Трансфер обойдется чемпиону Италии в смешные 3 млн евро за опытного защитника. О соглашении официально сообщат в ближайшее время.

Добавим, что Флоренци отыграл сезон 2021/22 в составе Милана, проведя 30 матчей и отличившись 2 гола.

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