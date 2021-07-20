В чемпионате Италии может измениться схема определения победителя.

Руководство Серии А размышляет над изменением регламента турнира, сообщает Corriere della Sera.

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В элитном итальянском дивизионе количество участников может уменьшиться до 18 (сейчас 20). Также планируют рассмотреть схему плей-офф для определения триумфатора турнира. По мнению инициаторов, такие изменения могут увеличить экономический потенциал Серии А.

Нововведения могут ввести уже с сезона 2023/24.

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