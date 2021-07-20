Серія А розгляне зміну регламенту турніру – кількість команд може зменшитись
20 липня 19:21 - Читать на русском
У чемпіонаті Італії може змінитись схема визначення переможця.
Керівництво Серії А розмірковує над зміною регламенту турніру, повідомляє Corriere della Sera.
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В елітному італійському дивізіоні кількість учасників може зменшитись до 18 (зараз 20). Також розглядатимуть схему плей-офф для визначення тріумфатора турніру. На думку ініціаторів, такі зміни можуть збільшити економічний потенціал Серії А.
Нововведення можуть запровадити вже з сезону 2023/24.
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