Серия А попытается вернуться к тренировкам в начале мая, – обнадеживающее заявление министра спорта Италии

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора имеет хорошие новости для фанатов Серии А.

"Следующие несколько недель станут определяющими для понимания развития ситуации и того, как и когда мы сможем вернуться к возобновлению спортивных мероприятий всех уровней.

"Серия А может быть возобновлена в течение месяца", – неожиданное заявление итальянского правительства

Надеемся как можно скорее утвердить 4 мая как дату возобновления тренировок. Надеюсь, что мы успеем до этой даты, даже если тренировки будут за закрытыми дверями", – цитирует министра Football Italia.

Напомним, после 26-ти туров Серии А лидирует Ювентус, оторвавшись от Лацио лишь на одно очко.

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