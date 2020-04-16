"Серия А может быть возобновлена в течение месяца", – неожиданное заявление итальянского правительства

Представитель министерства здравоохранения Италии Джованни Реццо дал надежду всем поклонникам Серии А.

"При сегодняшнем положении дел Серия А не может быть восстановлена, но ее можно перезапустить в течение месяца, хотя и за закрытыми дверями и с применением жестких мер безопасности.

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Любое возобновление влечет за собой определенную степень риска. Наша задача – максимально снизить этот риск, установив очень жесткие правила.

Федерация обдумывает эти меры, чтобы свести риск к минимуму для игроков, персонала и всех членов футбольного сообщества", – цитирует Реццо Football Italia.

По плану департамента, игроков будут регулярно проверять на коронавирус, а также их обяжут изолироваться на базе клуба до конца сезона.

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