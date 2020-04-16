toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

"Серия А может быть возобновлена в течение месяца", – неожиданное заявление итальянского правительства

00:05 8 Читати українською
"Серия А может быть возобновлена в течение месяца", – неожиданное заявление итальянского правительства
Криштиану Роналду / Фото ФК Ювентус

Представитель министерства здравоохранения Италии Джованни Реццо дал надежду всем поклонникам Серии А.

"При сегодняшнем положении дел Серия А не может быть восстановлена, но ее можно перезапустить в течение месяца, хотя и за закрытыми дверями и с применением жестких мер безопасности.

"Маловероятно": итальянский чиновник скептически оценил шансы доиграть сезон в Серии А

Любое возобновление влечет за собой определенную степень риска. Наша задача – максимально снизить этот риск, установив очень жесткие правила.

Федерация обдумывает эти меры, чтобы свести риск к минимуму для игроков, персонала и всех членов футбольного сообщества", – цитирует Реццо Football Italia.

По плану департамента, игроков будут регулярно проверять на коронавирус, а также их обяжут изолироваться на базе клуба до конца сезона.

Малиновский оказался в эпицентре ужаса – коронавирус полностью парализовал Бергамо

blog_ava
Суркисы выиграли апелляцию у Приватбанка на сумму 7 млрд гривен
15 апреля
359
Теги
Италия Серия А коронавирус
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
17
час
:
21
мин
МФК Металлург
18:00
Горняк-Спорт
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук