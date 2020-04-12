Серия А определила примерную дату завершения чемпионата Италии

Серия А разработала новый план завершения текущего сезона.

Чемпионат Италии должна завершиться 12 июля, утверждает Football-Italia.

Серия А нашла необычный способ завершить сезон – Рома и Лацио получат преимущество

Отмечается, что в начале мая команды должны приступить к тренировкам. При этом клубы Серии А пытаются получить разрешение от властей на проведение интенсивных физических и медицинских тестов в конце апреля, чтобы обеспечить безопасность и здоровье игроков.

В случае разрешения футболисты смогут тренироваться 3-4 недели и стартовать 30 или 31 мая. Ожидается, что туры будут проводиться каждые три дня, что позволит быстрее завершить сезон.

Важный день для судьбы Фонсеки – экс-коуч Шахтера может стать жертвой римской революции