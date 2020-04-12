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Серия А определила примерную дату завершения чемпионата Италии

14:35 77 Читати українською
Серия А определила примерную дату завершения чемпионата Италии
Криштиану Роналду / Sky Sport Italia

Серия А разработала новый план завершения текущего сезона.

Чемпионат Италии должна завершиться 12 июля, утверждает Football-Italia.

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Отмечается, что в начале мая команды должны приступить к тренировкам. При этом клубы Серии А пытаются получить разрешение от властей на проведение интенсивных физических и медицинских тестов в конце апреля, чтобы обеспечить безопасность и здоровье игроков.

В случае разрешения футболисты смогут тренироваться 3-4 недели и стартовать 30 или 31 мая. Ожидается, что туры будут проводиться каждые три дня, что позволит быстрее завершить сезон.

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