Серия А нашла необычный способ завершить сезон – Рома и Лацио получат преимущество

Руководство Серии А продолжает искать варианты, чтобы доиграть сезон, приостановленный из-за пандемии коронавируса.

Остальные матчи Серии А, которые не успели сыграть из-за вынужденной паузы, могут провести в Риме, утверждает La Repubblica.

ФИФА приняла официальное решение о трансферных окнах и контрактах игроков в условиях коронавируса

По информации издания, все 20 команд Серии А расположатся в Риме или пригороде, в котором вспышка коронавируса достигла меньших масштабов, чем в других регионах страны. Все матчи Серии А пройдут в столице Италии, таким образом, контакты с посторонними людьми будут сведены к минимуму.

Футболисты и персонал клубов будут регулярно проходить медицинское обследование, а журналистов не будут допускать в расположение команд.

К слову, на территории административной области Лацио расположены несколько арен разного уровня – в том числе, Стадио Фламинио, Стадио Стирпе и Стадио Олимпико.

Граєш або отримуєш 0:3, ліміт на здорових футболістів, переїзд у Китай, або Чи виправдана паніка Динамо