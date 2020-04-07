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Серия А нашла необычный способ завершить сезон – Рома и Лацио получат преимущество

21:50 47 Читати українською
Серия А нашла необычный способ завершить сезон – Рома и Лацио получат преимущество
Рома – Лацио / фото из соцсетей

Руководство Серии А продолжает искать варианты, чтобы доиграть сезон, приостановленный из-за пандемии коронавируса.

Остальные матчи Серии А, которые не успели сыграть из-за вынужденной паузы, могут провести в Риме, утверждает La Repubblica.

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По информации издания, все 20 команд Серии А расположатся в Риме или пригороде, в котором вспышка коронавируса достигла меньших масштабов, чем в других регионах страны. Все матчи Серии А пройдут в столице Италии, таким образом, контакты с посторонними людьми будут сведены к минимуму.

Футболисты и персонал клубов будут регулярно проходить медицинское обследование, а журналистов не будут допускать в расположение команд.

К слову, на территории административной области Лацио расположены несколько арен разного уровня – в том числе, Стадио Фламинио, Стадио Стирпе и Стадио Олимпико.

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коронавирус Олимпико ди Турино Италия Серия А
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