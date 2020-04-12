Важный день для судьбы Фонсеки – экс-коуч Шахтера может стать жертвой римской революции

Португальский специалист Паулу Фонсека рискует не задержаться в Роме более чем на сезон.

20 апреля 2020 года – очень важный день для итальянской Ромы, в частности для наставника команды. Тогда американский миллиардер Ден Фридкин сообщит Джеймсу Палотте окончательное решение относительно приобретения клуба.

Если римляне все же получат нового владельца, летом их ждет революция. Спортивный директор Джанлука Петраки и главный тренер Паулу Фонсека серьезно рискуют потерять свои должности, сообщает авторитетный журналист Николо Скира.

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Напомним, что Фонсека возглавил Рому перед началом этого сезона. Команда показывала неплохой футбол, однако недостаток везения и сила конкурентов не позволили закрепиться в зоне Лиги чемпионов. Коронавирус застал Рому на 5 месте Серии А.

Итальянская пресса постоянно сватает в Рим разных футболистов Шахтера, в которых якобы заинтересован Фонсека. От Исмаили и Тайсона до Маркоса Антонио и Виктора Коваленко. Правда, эти слухи не нашли подтверждения от официальных лиц.

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