Португалия официально сообщила дату возобновления сезона

Профессиональная футбольная лига Португалии (LPFP) приняла решение о рестарте местного национального чемпионата сезона-2019/2020.

LPFP на своем официальном сайте объявила, что первая игра 25-го тура чемпионата Португалии, приостановленного из-за пандемии коронавируса, состоится 4 июня.

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"В течение последних нескольких дней разные организации проводили последовательные совещания, чтобы возобновление сезона могло пройти безопасно и со всеми мерами, которые снижают риск заражения коронавирусом", – говорится в заявлении пресс-службы лиги.

К слову, чемпионат Португалии был приостановлен из-за пандемии коронавируса в марте. Сейчас в турнирной таблице лидирует Порту, но Бенфика отстает всего на одно очко. Ранее сообщалось, что сезон может возобновиться в конце мая.

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