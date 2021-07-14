Фанати чемпіонату Італії вже можуть планувати собі перегляд матчів улюблених команд.

Керівництво Серії А призначило базовими датами першого туру 21-го та 22 серпня, повідомляє офіційний сайт турніру.

Маліновський переніс операцію – названі терміни відновлення українця

Аталанта розпочне свій шлях у новому розіграші італійської першості з виїзного матчу проти Торіно. На жаль, Руслан Маліновський не зможе допомогти команді Гасперіні на старті через операцію, яку нещодавно переніс українець.

Чинний чемпіон турніру Інтер у першому турі прийматиме Дженоа, а Ювентус зустрінеться з Удінезе.

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