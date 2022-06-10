30-летний испанский центрхав пролонгировал сотрудничество с Барселоной, сообщает официальный сайт клуба . Новое соглашение рассчитано до лета 2023 года.

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В контракте также прописана отступная сумма, она составляет 400 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Роберто ради продолжения карьеры на Камп Ноу пошел на сокращение зарплаты с 12 до 5 млн евро в год.

Футболист прокомментировал пролонгацию: "Хави сказал мне сделать операцию , с первого момента он проявил доверие ко мне. Верну ему это результатами на поле. Я провел в этом клубе пол жизни и надеюсь снова насладиться и вернуть радость болельщикам".

Напомним, Серхи является виспитанником Барсы, за первую команду дебютировал в сезоне 2010/11. Всего в его активе 316 поединков в "сине-гранатовой футболке" (лишь 12 в прошлом сезоне из-за травмы) и 23 трофея.

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