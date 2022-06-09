Оба игрока не продаются. Об этом четко дал понять президент "блаугранас" Жоан Лапорта, накануне отклонивший все предложения по ним, утверждает Marca .

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Хави Эрнандес видит в Бальде и Гонсалесе важную часть проекта, который он продолжает строить. Следовательно, эти футболисты останутся на Камп Ноу и начнут подготовку к новому сезону с первой командой. Единственный возможный вариант для ухода – аренда в другой клуб для игровой практики.

Отметим, Алехандро Бальде провел в этом сезоне всего 206 минут в 7 матчах каталонцев. Статистика Нико куда более солидная: 38 поединков, два гола и столько же ассистов.

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