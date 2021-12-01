Серхи Роберто ляжет под нож – кадровые проблемы Хави в Барселоне нарастают
Полузащитник испанской Барселоны Серхи Роберто вынужден лечь на операционный стол из-за травмы правой ноги.
Бедро хавбека будет прооперировано, сообщает официальный твиттер клуба.
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Повреждение четырехглавой мышцы Серхи сделало вмешательство хирургов безальтернативным. Операция запланирована на ближайшие дни в финском Турку. Оперировать испанца будет врач Лассе Лемпайнен совместно с клубными медиками. Сроки восстановления неизвестны.
К слову, в нынешнем сезоне Серхи Роберто провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и оформил 1 ассист. В лазарете Барсы уже находятся Альба, Ваге, Педри, Агуэро, Брейтуэйт и Фати.
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