Бедро хавбека будет прооперировано, сообщает официальный твиттер клуба.

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Повреждение четырехглавой мышцы Серхи сделало вмешательство хирургов безальтернативным. Операция запланирована на ближайшие дни в финском Турку. Оперировать испанца будет врач Лассе Лемпайнен совместно с клубными медиками. Сроки восстановления неизвестны.

К слову, в нынешнем сезоне Серхи Роберто провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и оформил 1 ассист. В лазарете Барсы уже находятся Альба, Ваге, Педри, Агуэро, Брейтуэйт и Фати.

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