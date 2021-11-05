"Аль-Садд сделал заявление, а Барса – еще нет. Я уверен, что отношения с Хави будут хорошими. Мы можем поговорить друг с другом. Я временный тренер и стараюсь сделать больше, чтобы команда хорошо выступила завтра.

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Оценка приглашения Хави – это не вопрос нынешнему тренеру. Повторюсь, это заявление от Аль-Садда, а не от Барсы. Будем ждать, пока клуб объявит официально. Я здесь, чтобы высказать свое мнение. Повторяю, если Хави придет, то только потому, что он – лучший вариант.

Я заранее знал, что уйду, клуб мне объяснил ситуацию. Но я счастлив. Мне осталось убедить футболистов быть смелыми, как в Киеве. Сельта заставит нас много бегать, выезды на Балаидос исторически проблемны для нас. Думаю, что небольшие изменения, которые я внес в игру команды, пошли на пользу. Я доволен", – цитирует Серхи AS.

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