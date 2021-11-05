"Аль-Садд зробив заяву, а Барса – ще ні. Я впевнений, що відносини з Хаві будуть добрими. Ми можемо поговорити один з одним. Я тимчасовий тренер і намагаюся зробити якнайбільше, щоб команда добре виступила завтра.

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Оцінка запрошення Хаві – це не питання до нинішнього тренера. Повторюся, це заява від Аль-Садда, а не від Барси. Чекатимемо, поки клуб оголосить офіційно. Я тут, щоби висловити свою думку. Повторюю, якщо Хаві прийде, то лише тому, що він – найкращий варіант.

Я заздалегідь знав, що піду, клуб мені пояснив ситуацію. Але я щасливий. Мені залишилося переконати футболістів бути сміливими, як у Києві. Сельта змусить нас багато бігати, виїзди на Балаїдос історично проблемні для нас. Думаю, що невеликі зміни, які я вніс у гру команди, пішли на користь. Я задоволений", – цитує Серхі AS.

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