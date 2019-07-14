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Сергийчук голом не спас Вентспилс от вылета из Кубка Латвии

18:33 48 Читати українською
Сергийчук голом не спас Вентспилс от вылета из Кубка Латвии
Михаил Сергийчук / фото: ФК Вентспилс

В рамках Кубка Латвии Вентспилс разгромно уступил Тукумсу (1:4) несмотря на гол украинца Михаила Сергийчук.

Кубок Латвии 2019, 1/8 финала

Тукумс – Вентспилс – 4:1

Голы: Сванс, 8, 52, Мвемба Пахама, 25, Стродс, 38 – Сергийчук, 70

Удаление: Мвемба Пахама, 43

Вентспилс вылетел из Кубка Латвии, проиграв Тукумсу. В первом тайме преимущество хозяев уже стала разгромным благодаря голам Сванси, Мвемба Пахамы и Стродс. Мвемба Пахама получил вторую желтую карточку перед самым перерывом, но это не помешало Сванси отличиться еще раз во второй половине матча.

Сергийчук отличился эффектным дебютным голом за Вентспилс в матче Лиги Европы

Украинский форвард Михаил Сергийчук, который появился на поле на замену, отметился голом престижа, однако Вентспилс все равно вылетел из Кубка Латвии.

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Украинцы за рубежом Мир Михаил Сергийчук Михаил Сергийчук Вентспилс Вентспилс
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