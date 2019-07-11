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Сергийчук отличился эффектным дебютным голом за Вентспилс в матче Лиги Европы

19:16 8 Читати українською
Сергийчук отличился эффектным дебютным голом за Вентспилс в матче Лиги Европы
Михаил Сергийчук / фото: ФК Вентспилс

Украинский нападающий Вентспилса Михаил Сергийчук открыл счет в матче Лиги Европы против Теуты.

 

Украинец Михаил Сергийчук открыл счет в матче Лиги Европы Вентспилс – Теута.

Сергийчук стал игроком Вентспилса

Уже на 5-ой минуте форвард ударом в падении забил свой дебютный гол за латвийский клуб.

Напомним, Сергийчук провел сезон 2018/19 в составе черниговской Десны, проведя 26 матчей и отметившись 2 забитыми голами.

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Украинцы за рубежом Вентспилс - Теута Михаил Сергийчук Михаил Сергийчук Вентспилс Вентспилс Теута Теута Лига Европы Видеоновости
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