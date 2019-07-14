Сергійчук голом не врятував Вентспілс від вильоту з Кубка Латвії

В рамках Кубка Латвії Вентспілс розгромно поступився Тукумсу (1:4) попри гол українця Михайла Сергійчука.

Кубок Латвії 2019, 1/8 фіналу

Тукумс – Вентспілс – 4:1

Голи: Сванс, 8, 52, Мвемба Пахама, 25, Стродс, 38 – Сергійчук, 70

Вилучення: Мвемба Пахама, 43

Вентспілс вилетів з Кубка Латвії, програвши Тукумсу. В першому таймі перевага господарів вже стала розгромною завдяки голам Сванса, Мвемба Пахами та Стродса. Мвемба Пахама отримав другу жовту картку перед самою перервою, але це не завадило Свансу відзначитись ще раз у другій половині матчу.

Сергійчук відзначився ефектним дебютним голом за Вентспілс у матчі Ліги Європи

Український форвард Михайло Сергійчук, який з'явився на полі на заміну, відзначився голом престижу, однак Вентспілс все одно вилетів з Кубка Латвії.