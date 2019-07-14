toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НЕЙМАР

Сергійчук голом не врятував Вентспілс від вильоту з Кубка Латвії

18:30 140 Читать на русском
Сергійчук голом не врятував Вентспілс від вильоту з Кубка Латвії
Михайло Сергійчук / фото: ФК Вентспілс

В рамках Кубка Латвії Вентспілс розгромно поступився Тукумсу (1:4) попри гол українця Михайла Сергійчука.

Кубок Латвії 2019, 1/8 фіналу

Тукумс – Вентспілс – 4:1

Голи: Сванс, 8, 52, Мвемба Пахама, 25, Стродс, 38 – Сергійчук, 70

Вилучення: Мвемба Пахама, 43

Вентспілс вилетів з Кубка Латвії, програвши Тукумсу. В першому таймі перевага господарів вже стала розгромною завдяки голам Сванса, Мвемба Пахами та Стродса. Мвемба Пахама отримав другу жовту картку перед самою перервою, але це не завадило Свансу відзначитись ще раз у другій половині матчу.

Сергійчук відзначився ефектним дебютним голом за Вентспілс у матчі Ліги Європи

Український форвард Михайло Сергійчук, який з'явився на полі на заміну, відзначився голом престижу, однак Вентспілс все одно вилетів з Кубка Латвії.

blog_ava
Азар через своє хобі може грати в Реалі під незвичним номером
12:10
2774
Теги
Українці за кордоном Світ Михайло Сергійчук Михайло Сергійчук Вентспілс Вентспілс
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
21
хв
Алжир
22:00
Нігерія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук