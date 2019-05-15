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Кравченко: Чтобы Ингулец мог на что-то рассчитывать, нужна самая худшая игра Шахтера в сезоне

15 мая 12:50 113 Читати українською
Кравченко: Чтобы Ингулец мог на что-то рассчитывать, нужна самая худшая игра Шахтера в сезоне
Сергей Кравченко / СК Днепр-1

Капитан СК Днепр-1 Сергей Кравченко поделился ожиданиями о матче за Кубок Украины между Шахтером и Ингульцом.

 
Тете 28’
Тете 39’
Жуниор Мораес 45+1’
Манор Соломон 64’
28’ Тете
39’ Тете
45+1’ Жуниор Мораес
64’ Манор Соломон

"Преимущество будет на стороне Шахтера, но я за Ингулец. Хочется стать свидетелем сенсации, ведь команда из Петрово заслужила выход в финал. Чуда ждать не стоит. Это не Лига чемпионов, где поле выходят примерно равные коллективы.

Шахтер – Ингулец анонс финала Кубка Украины

Чтобы Ингулец мог на что-то рассчитывать, нужны не только такие банальные вещи, как самоотдача и терпение, но и невероятный фарт, и худшая игра Шахтера в сезоне.

Горняки заявляют об отсутствии недооценки соперника, но в подсознании дончан, думаю, она все же будет присутствовать. Компенсирует этот недостаток более высокий класс Шахтера", – цитирует Кравченко Zbirna.com.

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Шахтер Шахтер Кубок Украины Ингулец Ингулец Ингулец - Шахтер Сергей Кравченко Сергей Кравченко
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