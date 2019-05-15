Кравченко: Щоб Інгулець міг на щось розраховувати, потрібна найгірша гра Шахтаря в сезоні

Капітан СК Дніпро-1 Сергій Кравченко поділився очікуваннями щодо матчу за Кубок України між Шахтарем та Інгульцем.

"Перевага буде на боці Шахтаря, але я за Інгулець. Хочеться стати свідком сенсації, адже команда з Петрового заслужила на вихід у фінал. Дива чекати не варто. Це не Ліга чемпіонів, де на поле виходять приблизно рівні колективи.

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Щоб Інгулець міг на щось розраховувати, потрібні не тільки такі банальні речі, як самовіддача і терпіння, а й неймовірний фарт, і найгірша гра Шахтаря в сезоні.

"Гірники" заявляють про відсутність недооцінки суперника, але в підсвідомості донеччан, думаю, вона все ж буде присутня. Компенсує цей недолік більш високий клас Шахтаря", – цитує Кравченка Zbirna.com.

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