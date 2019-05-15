Шахтер – Ингулец анонс финала Кубка Украины

Ингулец и Шахтер в очной встрече поборются за Кубок Украины. Анонс и прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Шахтер – Ингулец

15 мая 2019 года, 21:00, Запорожье, "Славутич Арена"

Главный арбитр: Евгений Арановский (Киев)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Финал 28-го розыгрыша Кубка Украины по футболу уже вошёл в историю как первый, до которого добрался представитель ПФЛ. Им стал Ингулец из села Петрово – середняк Первой лиги, главной звездой которого является эпатажный президент-аграрий. Прорыв петровцев сквозь заслон Мариуполя, Карпат и Зари стал ярким подтверждением выравнивания отечественного футбола, в котором даже команды уровня Лиги Европы могут по делу уступить не самому сильному представителю низших лиг. К этому можно относиться по-разному, но факт остаётся фактом: Ингулец играет в финале, а укомплектованные ценными легионерами и талантами из грандов "элитарии" смотрят на него по ТВ.

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Соперником у Ингульца априори не мог быть легким, но Динамо для коллектива Сергея Лавриненко выглядело более удобным – "бело-синие" умеют создать себе проблемы на ровном месте, а бразильцев топ-уровня у них нет. К сожалению для киевлян и петровцев, вице-чемпионы вылетели ещё в четвертьфинале, уступив Шахтеру в серии пенальти. Паниковать сенсационном андердогу не стоит: как показал опыт полуфинала, при наличии качественного автобуса у своих ворот шансы будут, ведь "горняки" до 88-й минуты не могли справиться с глухой обороной Днепра-1 – команды, которой 10 дней назад Ингулец отгрузил три гола на выезде.

Впрочем, фаворит данной встречи однозначен. Шахтер может проиграть финал только самому себе – и это характерно не только для встреч против середняков первой лиги. Ни один клуб УПЛ не имеет такого уровня комплектации и опыта, а основная игровая проблема "горняков" во внутренних соревнованиях заключается в мотивации бразильцев.

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Даже оборона в чемпионате больше не занимается привозами – дончане не пропускали с начала декабря аж до прошлого тура. Играть в открытый футбол после избиения Львова (5:0) против Шахтера уже точно никто и никогда не осмелится, а ломать автобусы чемпионам удаётся после 15 минут работы на евроскоростях – Александрия не даст соврать. Словом, Ингулец "попал".

Сильные и слабые стороны

Главным достоинством Ингульца – как бы банально это не звучало – является характер. Как говорил когда-то Артём Федецкий, у команды есть яйца: в прошлом туре подопечные Лавриненко выиграли у Оболони, проигрывая после первого тайма со счётом 0:2, а до того они не дали отпраздновать Днепру-1 домашнее чемпионство (3:3) и только на последних минутах уступили мощной Волыни (2:1) – и это только матчи за последний месяц. Им предшествовали убедительные 120 минут против Карпат и победа над Зарей.

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Другим плюсом выступает тяга к нестандартным действиям. Это часто проявляется при стандартах, которые разыгрывают нетривиальными комбинациями или хитрой передачей: так, Заря пропустила аж с центра поля после странного навеса на дальнюю штангу, который Луис Фелипе начал читать – каждый вратарь понимает, насколько неприятные именно такие подачи. Впрочем, и обычные атаки могут завершаться у Ингульца неожиданно. Помните "удар скорпионом" в исполнении Клейтона Шавьера? Форвард петровцев Александр Акименко в игре против Сум повторил этот шедевр.

Минус Ингульца очевиден – класс. У Сергея Лавриненко хорошо организованная и играющая команда, однако даже на уровне нынешней Первой лиги она не хватает звёзд. Петровцы занимают седьмое место в таблице, поэтому об открытом футболе на "Славутич Арене" можно даже не мечтать. Техничным и быстрым бразильцам можно противопоставить только автобус и редкие стандарты, однако может ли этого быть достаточно против такого соперника?

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Теоретические шансы у петровцев есть, хотя нынешний Шахтер в Украине производит впечатление команды без уязвимостей. Впрочем, у "горняков" не всегда всё проходит гладко: традиционно они около 45-60 минут дают сопернику играть в футбол, после чего бразильские кружева вокруг штрафной переходят на турбо-режим, быстро забивая 2-3 гола. Матчи против Черноморца и Днепра-1 показали, что при определённых условиях 60 проблемных минут могут растянуться до 70-ти или 88-ми, а игра против Александрии доказала, что неубедительность при обороне на стандартах никуда не исчезла. Банада прервал затяжную сухую серию донецкой обороны, продавив в штрафной Коваленко и забив головой, а во втором тайме с нескольких метров над перекладиной замыкал Пономарь. Один-два подобных шанса у Ингульца также будут.

Статистика противостояния и интересные факты

1. Негранды выиграли только 4 из 27 предыдущих финалов Кубка Украины. Две из этих побед состоялись в начале 90-х годов и принадлежали Черноморцу, а другие две сенсации – Ворскла (2009) и Таврия (2010).

2. Шахтер проиграл только один финал против негранда – 10 лет назад полтавской Ворскле.

3. Ингулец, по данным журналиста Дмитрия Поворознюка – лучшая по качеству прессинга команда Европы. По показателю PPDA – среднего количество передач на чужой половине поля, которую даёт сделать соперник перед выполнением оборонного действия – петровцы опережают Эйбар и Манчестер Сити.

4. Стадион "Славутич Арена" впервые принимает финал Кубка Украины. Впрочем, Шахтер уже брал на этом стадионе трофей – в 2010 году "горняки" выиграли здесь Суперкубок, разгромив Таврию со счётом 7:1.

5. Ингулец уже выигрывал Кубок Украины, но среди любителей – в 2014 году.

6. За Ингулец выступает воспитанник Барселоны Арман Элла Кен. За основной состав "блаугранас" он так и не сыграл, но 6 лет вингер провёл в системе каталонского клуба.

7. В случае победы над Ингульцом "горняки" выиграют Кубок Украины в 13-й раз, оторвавшись от Динамо уже на две победы в финале.

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Кадровая ситуация

Шахтер подходит ко встрече без дисквалификаций и травмированного Майкона, однако с Марлосом – натурализований бразилец уже вернулся к тренировкам с первой командой, хотя на поле мы его вряд ли увидим. Вообще, от Пауло Фонсеки можно ожидать определённую ротацию, ведь финалы против слабеньких клубов являются прекрасной возможностью "засветить" ненужных футболистов на летнее трансферное окно. Впрочем, на резерв петровцам надеяться не стоит – лидеры выйдут с первых минут.

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Ингулец также не имеет проблем с составом. Главный тренер Сергей Лавриненко на предматчевой пресс-конференции заявил, что к финалу готовы все сильнейшие исполнители, поэтому причин для паники нет. На поле "Славутич Арены" выйдет оптимальный состав, которому остаётся просто не волноваться и наслаждаться моментом.

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Ингулец

Шахтер: Пятов – Матвиенко, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Степаненко, Патрик – Нем, Коваленко, Тайсон – Мораес

Ингулец: Ситников – Кучеренко, Павлов, Ковалев, Синегуб – Лупашко, Запорожец – Козак, Клименко, Щедрый – Мишуренко

Прогноз Футбол 24 – 3:0

Вряд ли у подопечных Сергея Лавриненко от заполненных трибун "Славутич Арены" и Тайсона с Исмаили на фланге задрожат колени. Это устойчивая в психологическом плане команда, однако разница в классе соперников катастрофически велика – финалисты находятся на разных галактиках. Правда, текущий сезон в Европе ярко доказал, что если ты веришь в собственные силы до последнего, то нет ничего невозможного. Когда, как не в том году, творить чудеса?

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Впрочем, Ингулец – не Аякс, Тоттенхэм или Ливерпуль. В рамках украинского футбола петровцы и так вошли в историю как первый финалист Кубка из Первой лиги, но Шахтер слишком уж силён. От "горняков" можно ожидать расхлябанного первого тайма с пижонскими и сонными действиями, так что андердоги на эмоциональном подъеме смогут немного пощипать чемпиона. Впрочем, как только донеччане включат скорость, всё завершится. Любой результат, кроме разгрома Ингульца, сегодня станет неожиданным.