Хозяева могли отмечаться первыми, но им не хватило точности, как у Фодена. Фил забил после великолепной передачи Де Брюйне. Ляпорт в конце встречи удвоил преимущество, но VAR отменил взятие ворот.

Манчестер Сити одолел Брентфорд и закрепился на вершине АПЛ – Зинченко прервал серию, голевой карнавал закончился