Серьезный шаг к чемпионству в видеообзоре матча Брентфорд – Манчестер Сити
08:27 - Читати українською
Манчестер Сити минимально обыграл Брентфорд (1:0) в 20-м туре АПЛ. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
завершено
16’ Фил Фоден
Хозяева могли отмечаться первыми, но им не хватило точности, как у Фодена. Фил забил после великолепной передачи Де Брюйне. Ляпорт в конце встречи удвоил преимущество, но VAR отменил взятие ворот.
Манчестер Сити одолел Брентфорд и закрепился на вершине АПЛ – Зинченко прервал серию, голевой карнавал закончился
Манчестер Сити продлил победную серию до 10 матчей. У "горожан" теперь восемь очков преимущества над Челси и девять над Ливерпулем на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги. Брентфорд так и остался на 14 строчке.
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