Экс-форвард сборной Украины продолжит карьеру в чемпионате Болгарии
19:09 - Читати українською
Украинский нападающий Евгений Сердюк официально стал болгарского Черно Море.
Черно Море на своем официальном сайте объявил о переходе форварда Евгения Сердюка на правах свободного агента.
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Детали соглашения с украинцем не разглашаются. Сердюк всю свою карьеру провел в португальском первенстве и выступал за местные Фатиму, Каса Пию и Боавишту.
К слову, в прошлом сезоне Евгений провел 18 матчей в составе Боавишты, в которых забил 4 гола. Также Сердюк дважды сыграл за сборную Украины U-21.
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