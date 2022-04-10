"Невозможно без слез смотреть на то, что сейчас происходит с Харьковом. Каждый день рушатся дома, школы, садики, погибают мирные жители. Сердце кровью обливается, когда ты это все видишь ежедневно.

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Харьков всегда был, есть и будет украинским городом. Харьков никогда не сдастся. Некоторые родственники уехали, некоторые остались в Харькове. Созваниваюсь с ними каждый день. Они говорят, что русские продолжают бомбить каждый день. Бояться выйти на улицу, потому что не знают, куда прилетит снаряд. Они находятся в подвалах, бомбоубежищах. Хочу поблагодарить ВСУ, врачей, волонтеров, коммунальщиков – вы все для нас герои. Победа будет за нами", – сказал Сидоренко в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, Харьков продолжает терпеть сокрушительные разрушения – оккупанты не могут простить жителям, которые не встретили их "хлебом-солью", а послали вслед за российским кораблем.

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