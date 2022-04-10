"Неможливо без сліз дивитися на те, що зараз відбувається з Харковом. Щодня руйнуються будинки, школи, садочки, гинуть мирні жителі. Серце обливається кров’ю, коли ти все це бачиш щодня.

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Харків завжди був, є та буде українським містом. Харків ніколи не здасться. Деякі родичі поїхали, дехто залишився у Харкові. Зідзвонююся з ними щодня. Вони кажуть, що росіяни бомблять місто щодня. Люди бояться вийти на вулицю, бо не знають, куди прилетить черговий снаряд. Вони перебувають у підвалах, бомбосховищах. Хочу подякувати ЗСУ, лікарям, волонтерам, комунальникам – ви всі для нас герої. Перемога буде за нами", – сказав Сидоренко в коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Харків продовжує зазнавати нищівних руйнувань – окупанти не можуть пробачити мешканцям, що не зустріли їх "хлібом-сіллю", а послали услід за російським кораблем.

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