Сборная Украины сыграет против Сербии в рамках 10-го тура квалификации на Евро-2020. Какой прогноз на матч и кому отдают предпочтение букмекеры, читайте на "Футбол 24".

Матч отбора к Евро-2020 Сербия – Украина состоится 17 ноября в Белграде на стадионе Райко Митич. Начало игры в 16:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Сербия – Украина: прогноз на матч отбора к Евро-2020

Сборная Украины едет на Балканы аутсайдером – букмекеры считают, что "сине-желтым" не хватит мотивации на последний тур отбора. Специалисты конторы Marathon Bet победу Украины оценивают солидным коэффициентом 4.65. На выигрыш сербов предлагают поставить за 1.8, а на ничью – за 3.94.

Первый матч с Сербией завершился разгромом на Арене Львов – подопечные Андрея Шевченко отгрузили сопернику 5 голов, не пропустив ни одного. Еще одна "сухая" победа Украины над сербами оценивается в 6.85. В Белграде не ожидают ливня голов. На тотал больше 3,5 дают коэффициент 2.99, тогда как на соответствующий тотал меньше – 1.37.

Напомним, что сборная Украины досрочно гарантировала себе первое место в группе В и выход в финальную часть чемпионата Европы-2020. За 7 матчей квалификации "сине-желтые" пропустили лишь 2 гола: от Люксембурга и пенальти от Роналду. Сербия же продолжает борьбу за второе место – балканцам нужно побеждать Украину и надеяться на ошибку Португалии в последнем туре.

В четверг команда Андрея Шевченко экспериментальным составом вырвала победу над Эстонией в товарищеском матче.

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